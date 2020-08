La relance éco : la CCI de l'Yonne accompagne les entreprises qui souhaitent se relancer après la crise

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Yonne vient de mettre en place un dispositif de relance économique à destination des entreprises du département accessible via son site Internet. Explications avec Jérome Mayel, le directeur de la CCI de l'Yonne.

-Que propose ce site relancermonentrerpise.fr

On retrouve tous les conseils des prestataires locaux qui peuvent fournir des équipements de protections ( masques, visières, plexiglas..) dans le cadre de la prévention des salariés et des clients contre la Covid-19. On retrouve aussi par exemple des conseils juridiques sur différents thèmes comme l’activité partielle, que puis-je faire avec mes salariés, toutes les questions en fait que peut se poser aujourd'hui un chef d'entreprise.

-Est-ce que beaucoup d’entreprises icaunaises ont déjà sollicitées la CCI

depuis la crise du covid, la CCI de l'Yonne a accompagné plus de 600 entreprises demandeuses de simplification, de lisibilité des dispositifs ou d’accompagnement avec des experts. Des entreprises que nous accompagnons aussi sur la relance de leur activité, l'opportunité de travailler sur le changement de modèle économique, la digitalisation, la transition écologique. Tous ces exemples sont des approches nées de la crise et c'est l'occasion de créer et d'innover. On l'a déjà vu sur certains secteurs comme l'hôtellerie restauration : Les professionnels ont été obligés de s'adapter et d'innover en proposant, par exemple, de la vente à emporter, des livraisons de plats etc... Les commerçants développent le clic en collecte. Cette crise est vraiment un accélérateur des tendances et aujourd'hui il faut mettre les bouchées doubles pour prendre ce virage.

-Quels enjeux et quelles perspectives pour ce dernier trimestre 2020 pour ces entreprises dans l’incertitude sanitaire que l’on connait ?

Les situations seront fatalement hétérogène pour les 13 000 entreprises du département. Si certaines s'en sortent bien, et il faut le souligner, pour d'autres secteurs d activité en revanche, le post covid est compliqué. Par exemple les secteurs de l’hôtellerie restauration, l'automobile, l’aéronautique auront besoin d'être accompagnés et c'est pourquoi la CCI a mis en place cette plateforme et met à disposition des entreprises ses experts.