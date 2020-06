La relance éco : en Dordogne, la Chanteracoise tire les enseignements du confinement

La biscotterie périgourdine compte lancer son site de vente en ligne d'ici un an. Pendant le confinement, même avec un effectif réduit à cause de la situation sanitaire, l'entreprise la Chantéracoise a assuré les commandes.

L'entreprise de la Chantéracoise a été énormément sollicitée pendant le confinement explique son dirigeant Sylvain Boucher sur France Bleu Périgord. La biscotterie et ses deux sites de production à Saint-Germain du Salembre et à Saint-Léon-sur-l'Isle ont reçu de nombreuses commandes car les consommateurs ont acheté en priorité des produits de première nécessité.

Des délais de livraison pendant le confinement

Cependant la Chantéracoise a fonctionné avec un effectif réduit de moitié pour des raisons sanitaires. Ce qui explique les délais dans les livraisons plus importants que d'habitude raconte Sylvain Boucher. Parfois plus d'un mois en raison du confinement. Il n'y a pas eu de marchés perdus se félicite malgré tout le dirigeant de la Chantéracoise.

La création d'une boutique en ligne en projet

L'entreprise périgourdine rattrape aujourd'hui le retard et depuis le déconfinement, toute l'équipe a repris le travail. Sylvain Boucher a renforcé son équipe avec une petite dizaine de CDD pour rattraper la production. Son dirigeant a tiré plusieurs enseignements de cette crise, il remarque que la demande de bio et de made in France a doublé et il réfléchit à la création d'une boutique en ligne d'ici un an.

La Chantéracoise a été créée dans les années 50 et elle s'est fortement développée dans les années 2000. Elle vend des biscottes dans les boulangeries, les épiceries fines et dans les magasins bio. Elle est la seule en France sur ce créneau.