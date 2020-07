"La relance éco" : la charcuterie Cosme en Sarthe a bien travaillé pendant le confinement

Frédéric Lallande, le PDG de la charcuterie Cosme est un patron heureux. Non seulement, ces ventes sont restées à l'équilibre pendant le confinement mais il est plutôt optimiste pour les mois d'été.

Une production continue mais des clients qui changent et qui n'achètent pas les mêmes produits

"On n'a jamais arrêté la production pendant le confinement" souligne Frédéric Lallande, le PDG de la charcuterie Cosme. "Alors, certes on a perdu tous nos clients des collectivités et des établissements scolaires mais on a pu livrer nos produits dans tous les commerces. On a pu trouver nos charcuteries dans la plus petite épicerie jusqu'à l'hypermarché en passant bien sur par les Drive. À l'arrivée, nos ventes sont à l'équilibre. En revanche, on a été un peu surpris sur le choix des produits. Comme un peu partout en France, les sarthois se sont mis à cuisiner et on a vendu beaucoup plus de viande que de rillettes. Pour les semaines qui viennent, je suis plutôt optimiste car beaucoup de sarthois ne vont pas partir et donc consommer sur place. Certes, il y aura moins de touristes étrangers, mais à l'arrivée, on devrait avoir le même nombre de consommateurs. C'est clair, que quand je vois mes collègues de l'industrie, je suis plutôt un patron heureux".

