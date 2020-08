La relance éco : la Christophade à Alès, un lieu de gite et de couvert pour tous les motards

La relance éco : à Alès , un lieu unique vient d'ouvrir ses portes. La "Christophade", un gîte-chambre d'hôtes située à quelques encablures du pole mécanique Alès-Cévennes. Un gite (4 à 6 personnes) et deux chambres d'hôtes (2X2). Rien de bien original, à part que les lieux détenus par Olivier Sirvent et sa femme Mathilde sont réservés à des passionnés de moto, (autres acceptés). Leur maison est donc "entièrement" dédiée à la "grande famille des motards". "Cela fait des années que je cherchais pour moi, sans trouver", dit Olivier. "Avec Mathilde, on a donc fait comme pour nous".

J'en ai rêvé des années, je l'ai fait

Olivier et Mathilde depuis une trentaine d'années font partie de la grande famille des motards "celle qui se salue quand elle se croise sur n’importe quel axe routier". Au cours de leur périple, pas de lieu d’accueil vraiment dédié. Une période de mûrissement et le couple se lance dans ce projet. Une ancienne maison de maître-mineur, près du pole mécanique - temple des sports mécaniques en Cévennes - et un gite-chambre d'hôtes voit le jour. Covid passant par là, le projet n'a pas démarré dans une situation optimale, mais l'idée fonctionne.

Olivier Sirvent, "la Christophade" à Alès. Copier