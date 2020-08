La relance éco : La communauté Emmaüs de Montpellier retrouve des couleurs

Pour la première fois depuis l'appel de l'Abbé Pierre, Emmaüs avait lancé un SOS à la sortie du confinement, en faveur des communautés et des compagnons privés de ressources pendant deux mois et demi à cause de la crise du coronavirus.

"Cela a été très dur pour certains compagnons qui ont revécu la peur d'être laissés de côté," témoigne Martine Marragou, la présidente de la Communauté Emmaüs de Montpellier-Saint Aunès, mais à la réouverture , l'affluence de clients les a rassurés et encouragés .

"Ne vous inquiétez pas , Madame La Présidente, nous allons retrousser les manches et mettre les bouchées double"

La communauté Emmaüs de Montpellier accueille 80 compagnons, qui travaillent sur le site. " je ne dirais pas que nous sommes sauvés, nous avons du faire un prêt, on peut espérer tendre vers une amélioration de la situation," explique Martine Marragou qui préfère rester prudente.

Emmaüs Montpellier a désormais un point de vente dans Montpellier à la Halle tropisme, ouvert toute l'année jeudi et samedi.

" ça va mieux !" Martine Marragou, la présidente d' Emmaüs Montpellier Copier