La relance éco : la Confédération syndicale des familles du Bas-Rhin s'inquiète du coût du masque à l'école

Pour la rentrée scolaire 2020, les écoliers alsaciens de plus de 11 ans vont devoir se munir de masques pour aller en classe. La Confédération syndicale des familles du Bas-Rhin plaide pour qu'ils soient fournis par les établissements scolaires.

La rentrée scolaire risque d'être plus coûteuse cette année. En plus des traditionnelles fournitures, les parents vont devoir équiper leurs enfants de masques. A partir de 11 ans, il sera en effet obligatoire en classe et dans la cour de récréation si la distance physique d'un mètre ne peut pas être respectée.

Un coût supplémentaire pour les parents qui inquiète Colin Riegger, secrétaire général de la Confédération syndicale des familles du Bas-Rhin : "Cela aura un effet sur le budget des familles de façon continue", explique-t-il. Selon lui, il "serait intéressant que les établissements scolaires offrent des masques" aux enfants.

"Il y a un avant et un après Covid. Il faut donc mettre en place une stratégie de long terme", précise Colin Riegger. Pour lui, cela passe par un "coût du masque pris en charge par l'Etat. Quoi qu'il arrive il faut que ce masque ne soit pas un élément d'arbitrage dans le budget des familles."

Le secrétaire général de la Confédération syndicale des familles du Bas-Rhin estime également que donner des masques aux enfants à l'école peut "faire partie d'une pédagogie globale" et "avoir un effet sur les parents", selon Colin Riegger.

