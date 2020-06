La relance éco : La confiserie Florian redoute de devoir supprimer des emplois

La Confiserie Florian implantée dans les Gorges du Loup et à Nice depuis plus de 30 ans subit de plein fouet la crise sanitaire et économique. Cette confiserie de luxe est spécialisée dans les fruits confits, les chocolats et les fleurs cristallisées mais la production et la commercialisation sont presque à l'arrêt depuis mi-mars. 35 salariés sur 41 sont au chômage partiel. Si les boutiques Florian ont rouvert le 11 mai, il n'y a pour le moment plus de visite possible des ateliers de fabrication. Or c'est ce qui fait le succès de la confiserie qui figure dans le top 10 des entreprises les plus visitées.

"Me séparer de mes salariés, ce serait affreux"

La directrice générale de la confiserie nous explique qu'elle a contracté un prêt garanti par l'Etat, sans cette possibilité, l'entreprise aurait été en péril avoue Sandrine Wyler : "c'est très difficile pour nous qui travaillons avec le tourisme. Sans les mesures d'aides de l'Etat, y compris pour le chômage partiel, je n'aurais pas eu la trésorerie pour payer les salaires de mes employés, je ne réalise actuellement que 10% du chiffre d'affaire habituel".

J’ai des salariés chez nous depuis plus de 20 ans, qui travaillent bien, si je devais me séparer d’eux ce serait affreux. Je me dois toutefois de sauver la confiserie que mon arrière-grand-père a créée, je n'ai pas envie de la faire couler, c'est la quatrième génération.

Pâques à minima et les événements annulés

Les ventes pour Pâques ont été mauvaises souligne Sandrine Wyler : "du jour au lendemain on est resté avec du stock qu’on vend habituellement aux CE des entreprises niçoises et grassoises. La vente par correspondance a fonctionné à minima, ça a duré trois semaines, on a fait plein de promotions mais j’avais des centaines de kilos de chocolats".

Les événements où la confiserie tient des stands ont été annulés, et les boutiques, qui ont rouvert le 11 mai, ne font pas le plein se désole la directrice générale de Florian : "en temps normal, je travaille avec les aéroports, les Galeries lafayette, la villa Ephrussi de Rothschild pendant la fête de la rose, le Grand prix de Monaco, on fait des Formules 1 en chocolat, les grands hôtels de Cannes pendant le festival du film."

"On n'avait pas fermé depuis 1949"

Le chocolat, s'il remonte le moral, n'est pas un produit de première nécessité alors les boutiques-ateliers ont fermé pendant le confinement. "On est habituellement ouvert 7 jours sur 7 toute l’année, et là on a fermé deux mois, c'est la première fois depuis 1949, mon grand-père a dû se retourner dans sa tombe."

Depuis l'ouverture, il y a un minimum de personnel dans les boutiques et les ventes sont faibles, "on fait 200 euros par jour grand maximum", or 80 % du chiffre d’affaire de la confiserie provient des boutiques et ce qui fait l'originalité de Florian c'est qu'on peut découvrir la fabrication et déguster : "Notre souhait comme on travaille avec le tourisme est que l'on soit reconnu dépendant du tourisme, cela ferait baisser les charges sociales".

Sandrine Wyler espère qu'avec la fin de la limite des 100 km et la réouverture prochaine de la frontière italienne, les touristes vont revenir. Elle déplore le fait qu'à Nice, il soit de plus en plus difficile de stationner Quai Papacino, où la boutique est implantée. "Une piste cyclable a été installée mais du coup les voitures ou les cars ne passent plus. On a déjà connu 10 ans de travaux autour du port, ça ne nous aide pas".