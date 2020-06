La relance éco : la consommation d’électricité n’est pas encore remontée au niveau d’avant le confinement

A partir du 17 mars, la consommation d’électricité a brutalement chuté de 20% dans la région Grand est selon les mesures de RTE, réseau et transport d’électricité. Début juin, cette consommation était encore inférieure de 8% à un mois de juin classique.

La déléguée régionale de RTE, Elisabeth Bertin, est l’invitée de la relance éco. "Le Grand est connait une reprise progressive de sa consommation électrique depuis la fin avril. RTE a un rôle d’équilibre du réseau car on doit toujours avoir autant d’électrons qui rentrent que d’électrons qui sortent. Donc ce _rôle d’acrobate_, on le réalise tous les jours, y compris au plus fort de la crise".

L’électricité ne se stocke pas

L'industrie s'est quasiment totalement arrêtée le 17 mars, comme l'automobile, la sidérurgie pendant une dizaine de jours, qui sont de gros consommateurs d'électricité. Mais il y a de grandes disparités selon les secteurs d’activité. "La chimie, la para-chimie, l’agroalimentaire ont connu une baisse beaucoup moins importante de l’ordre de 10% contre 20% pour la métallurgie et l’automobile".

Des recrutements toujours d’actualité chez RTE

En pleine crise économique, RTE continue de recruter 50 personnes dont la moitié en alternance cette année dans le Grand est. "Nos besoins restent toujours très en électrotechnique, ou encore en maintenance industrielle".

