La relance éco : La Covid fait décoller le marché du camping-car

Le camping-car, plébiscité par les Français ! Après plusieurs mois de confinement les loueurs de camping-car enregistrent deux fois plus de réservations que l'an passé à la même époque. Même tendance du côté des concessionnaires. Même s'il convient d'apporter quelques nuances explique Morgan Brochot, patron de "Côte-d'Or caravanes" concessionnaire à Brochon.

Morgan Brochot concessionnaire à Brochon près de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Une grosse dynamique

France Bleu Bourgogne : Après des mois de confinement vous notez vous aussi une hausse des ventes de camping-cars chez vous ?

Morgan Brochot : Oui effectivement après cette épreuve qu'on a tous vécu on a ressenti une grosse dynamique en termes d'achats de véhicules de loisirs. C'est à dire aussi bien les caravanes, les fourgons que les camping-cars. Les gens ont soif de liberté.

25% d'augmentation de la demande en juin

FBB : Quelle est l'augmentation pour le mois de juin par exemple, avez-vous des chiffres très précis à nous donner ?

MB : Oui, on a senti une grosse augmentation. Et par rapport au mois de juin de l'année dernière on peut parler de 25% d'augmentation de la demande. Alors il faut relativiser car cette augmentation n'est pas forcément significative car cela est du aux deux mois d'arrêt, les mois de confinement en mars et avril.

FBB : En fait le marché a été mis sous cloche durant deux mois de confinement. Il était impossible pour les gens de venir vous voir et les ventes se sont reportées sur le mois de juin ?

Frédéric et sa fille sont de Dijon. Ils visitent une concession en vue d'acheter un camping-car. Mais ce sera un camping-car d'occasion, trois fois moins cher qu'un neuf en moyenne. © Radio France - Thomas Nougaillon

Frédéric achète un camping-car ces jours-ci, fini les bungalows dans les campings, vive la liberté ! Copier

MB : Oui c'est ça. Les gens ont eu le temps de mûrir leur projet durant le confinement. Le marché a été mis sous cloche. Une fois qu'on a retiré la cloche les gens se sont rués chez les camping-cariste pour voir les produits, se projeter. Le confinement a été un élément déclencheur pour les achats. Et cela nous a apporté une forte activité.

Une trentaine de véhicules vendus le mois dernier

FBB : Plus 25% cela représente combien de véhicules chez vous ?

MB : Globalement on peut parler d'un peu plus de trente véhicules vendus au mois de juin toute gamme confondue : caravanes pliantes, caravanes rigides, fourgons et camping-cars neufs ou occasion. Le fourgon et le camping-car sont sur des croissances à deux chiffres depuis des années. La grosse évolution pour nous est venue des grosses caravanes familiales et des fourgons.

Pour une caravane comptez 20 000 euros

FBB : Combien coûtent tous ces véhicules ?

MB : En moyenne, pour une caravane familiale, entrée de gamme, il faut compter sur 20 000 euros. Le fourgon lui coûte 45 000 euros et le camping-car environ 52 000 euros.