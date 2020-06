La relance éco : la CPME de la Drôme globalement satisfaite des annonces d'Emmanuel Macron

Simon Francon, expert-comptable à Valence et président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises dans la Drôme, a suivi avec attention l'allocution du chef de l' Etat dimanche soir. Selon lui, les mesures annoncées vont dans le bon sens.

Emmanuel Macron s'est adressé aux français dimanche soir. Il s'agissait de sa quatrième intervention depuis le début de crise liée à la Covid-19. Le Président de la République a annoncé le retour du territoire en vert à l'exception de la Guyane et de Mayotte, la réouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France, la réinstauration des visites autorisées dans les Ehpad, la réouverture des crèches, le retour en classe obligatoire pour tous les écoliers et les collégiens à compter du lundi 22 juin. Ces dernières mesures sont bien accueillie par Simon Francon. Expert-comptable et associé-dirigeant du cabinet In-Extenso à Valence, il estime que cela va permettre à bon nombre de parents de reprendre leur activité en entreprise.

Le chef de l'Etat a aussi prôné pour l'avenir "une économie forte, écologique et solidaire"

Pour Simon Francon, ces annonces manquent de concret mais elles vont , là encore , dans le bon sens. Toutefois, me président de la CPME26 redoute des faillites dans le département à l'automne, et précise qu'il ne faudra pas oublier les entreprises qui ne pourront pas s'adapter.

Simon Francon était invité de la relance éco ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :