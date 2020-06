"La relance éco" : la désinfection de véhicules pour résister à la crise près de Toulouse

Pour résister à la crise, cette entreprise a su se réinventer. Cocoon Auto, basé à Saint-Alban, est un centre d’esthétique automobile d’un genre nouveau. Il nettoie les véhicules avec des produits biologiques tout en permettant l'insertion par l’emploi de personnes souffrant d'un handicap. Faute de clients pendant le confinement (les salariés ont été placés au chômage partiel), l'entreprise s'est lancée dans la désinfection de véhicules. Son fondateur, Claude Paris, était l'invité de France Bleu Occitanie.

" Nos clients nous ont demandé une protection contre la propagation de coronavirus." — Claude Paris

Le centre de lavage auto de Claude Paris pouvait rester ouvert pendant le confinement mais l'activité était trop limitée. Pour se réinventer et pour répondre à sa clientèle, la société Cocoon Auto s'est lancée dans la désinfection de véhicules explique Claude Paris : " Notre fournisseur de produits biologiques nous a fait un produit éthanol certifié Covid-19 et on a mis une procédure en place pour traiter toutes les parties d'une voiture que l'on peut toucher : le volant, le commodo, le tableau de bord, les poignées et même les parties extérieures de la voiture".

De nombreuses entreprises font appel à Cocon Auto explique son fondateur : "Des soignants mais aussi des entreprises quand une voiture est prêtée d'un collaborateur à l'autre. Des clients aussi comme vous et moi qui ont besoin de désinfecter leur voiture après cette période un peu anxiogène".

"Ça nous a donné l'idée de proposer une désinfection plus large et totale des véhicules." — Claude Paris

Reste à savoir pendant combien de temps encore Cocoon Auto pourra miser sur cette activité qui semble éphémère. "Evidemment ça va s'essouffler mais ça nous a donné l'idée de proposer une désinfection plus large et totale des véhicules aussi bien au niveau des microbes, des bactéries et du virus. Donc on va faire évoluer notre traitement pour aller vers un traitement ozone, on laisse un appareil trente minutes dans la voiture avec la climatisation ouverte pour traiter les tuyauteries de climatisation qui parfois relancent des mauvaises odeurs", explique Claude Paris.

La désinfection d'un véhicule coûte entre 20 et 30 euros chez Cocoon Auto.