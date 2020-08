La relance éco : la Distillerie Baptiste fête son arrivée dans le Cantal ce week-end

Baptiste François distille des eaux-de-vie depuis trois ans. Il a ouvert la Distillerie Baptiste à Valence mais l'année dernière, il s'est installé à St-Etienne-de-Chomeil, dans le Cantal... et vient de sortir son premier et unique fût de whisky.

Baptiste François distille des eaux-de-vies à partir de vins, de cidres et de bières non commercialisables. Il a lancé la Distillerie Baptiste à Valence il y a trois ans et demi avant de venir s'installer en octobre dernier à Saint-Etienne-de-Chomeil, dans le Cantal. "J'ai produit 6000 bouteilles depuis le début de la distillerie. Je fais aussi de la distillation à façon, donc je travaille pour des vignerons et des brasseurs qui veulent faire leur propre eau-de-vie."

La Distillerie Baptiste travaille essentiellement avec des produits locaux. Le gérant a beaucoup vendu cet été, grâce à l'augmentation de touristes dans le Cantal. "Dès le déconfinement, j'ai remarqué que les gens souhaitaient découvrir et redécouvrir le Cantal. J'ai fait beaucoup de vente directe, plus que je n'en faisais à Valence."

Festivités

Baptiste François travaille depuis peu avec deux alambics centenaires. Cette année, il sort son premier et unique fût de whisky. "J'ai décidé de n'en sortir qu'un seul parce que le whisky n'est pas traditionnel en France. Ici on distille plus des fruits et légumes locaux." A cette occasion, des festivités sont prévues à la distillerie ce week-end. "L'idée c'est de marquer le coup avec l'arrivée de la distillerie dans le Cantal. Il y a un an, j'attaquais les travaux pour déménager. J'ai rénové l'alambic, et le fût de whisky est enfin prêt, même s'il y a très peu de bouteilles à vendre. L'idée c'est de passer une journée autour de l'alambic."

Baptiste François a des projets plein la tête. "Il y a plein de recettes et eaux-de-vie que j'aimerais travailler. Saint-Etienne-de-Chomeil est réputé pour les mûres. On est aussi en pays de gentiane. Il y a plein d'idées même si chaque eau-de-vie demande travail et maturation. De toutes manières, je suis là pour les quarante prochaines années, donc j'ai le temps de créer des recettes et des nouveaux projets au fur et à mesure."

Au programme de l'inauguration ce samedi : visites de la distillerie et dégustation de spiritueux. L'événement est gratuit. Pour les intéressés, pensez à faire part de votre présence sur la page Facebook de la Distillerie Baptiste.

Emma Saulzet