La relance éco : la fabrication du Mont d'Or a commencé, et la saison s'annonce bonne

Nos papilles s'en réjouissent déjà : la fabrication du Mont d'Or, l'un des fromages les plus célèbres de Franche-Comté a commencé ce samedi 15 août. Alors comment s'annonce cette saison en cette période de sécheresse et dans ce contexte de crise sanitaire ? Et bien pour le moment, les indicateurs sont au vert, rassure Eric Fevrier producteur de lait à comté et à Mont d'Or à Arc sous-Cicon pour la fromagerie de Doubs.

Il est aussi président de l'AOP Mont d'Or et de l'URFAC, l'Union Régionale des Fromages d'Appellation Comtois. "Les commandes sont là, nos clients fidèles répondent présent, _la production de lait est correcte avec des conditions météo plutôt favorables sur le Haut-Doubs_, avec une herbe suivant les secteurs globalement en qualité et en quantité."

Pas de pertes liées au coronavirus l'année dernière

La crise sanitaire du Covid-19 n'a pas eu de conséquences économiques réelles sur les producteurs de Mont d'Or : lorsque le confinement est arrivé, la saison officielle, en terme de production et de vente, était plus ou moins déjà terminée. Les agriculteurs n'ont pas donc pas eu à subir de pertes, ou de fromages non vendus. Ils attendent de voir pour cette année. "C'est compliqué de prévoir, pour le moment, on a pas d'indicateurs au niveau des commandes qui nous affolent ou qui nous fassent craindre une baisse", précise le producteur de lait.

Des conditions sanitaires drastiques

Tous les ateliers ont revu le dispositif de sécurité sanitaire, à cause du coronavirus. "Les salariés sont déjà sensibles aux bonnes pratiques comme le lavage des mains, le port d'équipement de protection", explique Eric Fevrier. Il a quand même fallu s'adapter : "le plus compliqué c'est d'éviter le croisement des équipes". Tout est fait pour que les salariés se croisent le moins possibles. Les horaires de travail ont donc été repensés et les postes revus pour éviter tout cas de contamination.

Garantir une accessibilité pour les clients

Pour Eric Fevrier, l'une des clefs pour éviter que le secteur soit durement frappé par les conséquences économiques du Covid-19 en cas de second épisode, il faut que le fromage, qui ne cesse d'ailleurs de gagner en notoriété, reste à la portée du client. "On a la chance d'avoir un fromage qui est dans une boite en bois, filmé. Il est vendu en grande surface, en drive. Notre produit doit rester accessible", explique l’éleveur.

Le Mont d'Or en chiffres

Le Mont d'Or, c'est toute une filière : 500 producteurs, 300 producteurs réguliers, 200 dans la zone AOP. C'est au 5 700 tonnes produites au niveau du fromage. La production et la vente a augmenté l'année dernière de 3%.

