La relance éco: la filière hydogène est-elle la grande oubliée du plan de relance automobile ?

Emmanuel Macron a présenté, ce mardi, un plan de relance de la filière automobile, à hauteur de 8 milliards d'euros. Le chef de l'Etat annonce un outien à l'achat de voitures thermiques, électriques et hydrides mais pas grand chose sur l’hydrogène, filière sur laquelle la région AURA est en pointe.

Hormis une allusion au projet Hympulsion dirigé par Michelin et qui bénéficierait à Lyon de crédits de recherche, Emmanuel Macron n'a guère parlé de l'hydrogène dans son plan de relance pour la filière automobile, présenté ce mardi au Touquet. Or la région Auvergne Rhône-Alpes est en pointe dans le développement de cette énergie alternative. Etienne Blanc, le vice président de la région chargé du dossier, reste sur sa faim. Interview.

Etienne Blanc, le vice président de la région Auvergne Rhône Alpes © Radio France - Yves Renaud

"Moi ce qui me frappe, c’est que le président de la république _Emmanuel Macron avait annoncé un grand plan hydrogène mais il l'avait fait quand son ministre de l’écologie était Nicolas Hulot_. Depuis, il y de l'eau qui a coulé sous les ponts et ce n'est plus tout à fait au goût du jour. Mais la réalité, c’est que Emmanuel Macron lui-même s’était engagé sur ce sujet là."

Il y a des raisons à ce retour en arrière?

"Ce qu’on nous dit, c’est qu’il est extrêmement gêné sur ce dossier-là. D’abord, l’Etat a peu de moyens en investissement sur les filières de recherche et, deuxièmement, les entreprises du domaine de la construction automobile se retrouvent avec des stocks massifs de véhicules thermiques. Sauf à les détruire, il va bien falloir, dans le plan de relance, favoriser la vente de ces véhicules thermiques. C’est la quadrature du cercle, le président se trouve dans une situation un peu confondante, c’est le moins qu’on puisse dire."

Pourtant la région AURA a avancé sur le sujet, avec des stations de distribution de carburant hydrogène à Chambéry, Clermont-Ferrand, Lyon...

"Aujourd’hui, 80 % des acteurs de la filière hydrogène hexagonale sont situés en Auvergne Rhône-Alpes. Il y a une vraie concentration de savoir-faire, de production , de traitement et de déclinaison des traitements, mais c’est vraiment une filière d'avenir.

En d'autres termes, la région l'a compris mais ce n’est plus tout à fait la priorité du gouvernement ?

"Oui, je le redis, le président de la république l’avait annoncé et j’espère qu’il va profiter de cette reconversion et de cette relance de l’automobile en France pour mettre le paquet sur cette filière hydrogène qui est une filière d'avenir. Je rappelle qu'avec l’énergie hydrogène vous prenez de l'eau et vous recrachez de l’eau."

