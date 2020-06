La relance éco : la Foire de Marseille, l'un des premiers gros événements de l'année, maintenue fin septembre

"Ce sera rock'n'roll cette année" dit Loïc Fauchon, le président de la Safim, organisateur de la Foire de Marseille. Le ton est donné pour oublier la crise sanitaire et le confinement. Rock n'roll aussi au sens propre du terme puisque le groupe Indochine est le parrain de cette 96e édition à l'occasion de ses 40 ans. Une Foire qui est sans doute un des premiers grands événements de la région qui n'est pas annulé.

"La Foire c'est dans quatre mois. On voit bien aujourd'hui que la situation se stabilise, il n'y a aucune raison que la Foire ne se tienne pas de la manière la plus normale qui soit." (Loïc Fauchon)

Chaque année, 1.300 exposants s'installent dans les allées du Parc Chanot, déjà un millier ont réservé un stand pour cette édition, à un peu plus de trois mois de l’événement. Personne ne sait où en sera l'épidémie fin septembre, mais si les mesures sanitaires et les gestes barrières sont toujours d'actualité, l'organisation est prête pour s'adapter. "Aujourd'hui nous considérons que la Foire se tiendra dans des conditions normales. Si début septembre la situation n'était pas redevenue à la normale, nous prendrons des dispositions de distanciations. Nous avons déjà travaillé là-dessus. Il ne faut pas inquiéter le public, il faut être prudent, regarder la situation mais il faut laisser travailler les professionnels, nous savons faire et nous allons faire cette année une très grande foire", indique Loïc Fauchon.

Indochine, parrain d'une édition dédiée au rock

Et pour attirer, comme chaque année des milliers de visiteurs, la Foire 2020 mise notamment sur Indochine. "Pourquoi le rock ? Parce-qu'en cette période c'est le plus beau lien qui puisse exister entre les générations. Aujourd'hui toutes les musiques qu'écoutent les jeunes sont dérivées du rock. On ne pouvait pas avoir un choix plus rassembleur", explique le président de la Safim

Nicola Sirkis et ses musiciens seront eux au Parc Chanot pour une rencontre avec le public le samedi 26 septembre (Indochine qui sera aussi de passage au Vélodrome le 5 juin 2021 à l’occasion de son Central Tour)

Mais ce n'est pas tout : une soixantaine de groupes de jeunes ont été sélectionnés pour participer également à la Foire. Et pendant 11 jours, de nombreuses animations seront proposées comme chaque année aux visiteurs de la Foire.

Un panier moyen à 250 euros

La Foire de Marseille reste avant tout un grand événement commercial et chaque les visiteur dépense en moyenne 250 euros. Les organisateurs espèrent que ce sera le cas cette année encore, malgré la crise économique.