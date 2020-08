La relance éco : la Foire Européenne de Strasbourg fer de lance de la reprise

La Foire Européenne, organisée du 4 au 14 septembre au parc des expositions de Strasbourg, se positionne comme le grand rendez-vous économique de la rentrée en Alsace. Plus de 300 exposants y participent dans un contexte sanitaire lié au coronavirus toujours tendu.

La Foire Européenne accueille plus de 300 exposants du 4 au 14 septembre au parc des expositions de Strasbourg (photo d'illustration)

Habituellement la Foire Européenne inaugure la rentrée, "mais cette année, c'est la foire de la reprise", résume Albane Pillaire, directrice générale de Strasbourg Événement, gestionnaire du Palais de la Musique et des Congrès et du Parc des Expositions de Strasbourg. Du 4 au 14 septembre plus de 300 exposants y seront présents avec une jauge de visiteurs limitée à 5 000 personnes.

Relancer toute une filière

La 88eme édition de la Foire Européenne est marquée par deux grands enjeux économiques. "Celui de toute une filière de l'événementiel qui est l'arrêt depuis le mois de mars", déclare Albane Pillaire. Cela va du menuisier aux hôtesses d'accueil en passant par des prestataires audiovisuels.

L'ADN de la foire est de remplir les carnets de commandes"- Albane Pillaire, directrice générale de Strasbourg Événement

Autres acteurs clés : les deux tiers des 300 exposants attendus dans la foire sont locaux. "Des centaines de commerçants, d'artisans, d'industriels qui ont dû fermer pendant des mois, c'est pour eux l'occasion de reprendre contact avec leur public", décrit la directrice générale de Strasbourg Evénement.

En temps normal, la foire accueille plus de 500 exposants. Le coronavirus a réduit les places disponibles mais pour Albane Pillaire l'objectif est de "montrer qu'on est capable de relancer ces activités événementielles et de retrouver une nouvelle forme de vivre ensemble."

La Foire Européenne en modèle face au coronavirus

La Foire Européenne est la première du genre dans l’Hexagone depuis le déconfinement. "On est la foire qui redémarre le cycle des foires de France, celle que tout le monde regarde pour savoir si elles peuvent se tenir jusqu'à la fin octobre", sourit Albane Pillaire.

Le défi est donc de taille en pleine épidémie de coronavirus. La préfecture du Bas-Rhin a validé le protocole sanitaire mis en place en collaboration avec l'ARS, la ville de Strasbourg et Strasbourg Evénement. Port du masque obligatoire, gels hydroalcooliques disposés aux quatre coins de la foire, sens de circulation, nettoyage régulier des "points de contact", élargissement des allées...

Ajouté à cela une jauge maximale de 5 000 personnes doit être respectée. Cette limitation se fait à l'instant T avec un contage des visiteurs à leur entrée et à leur sortie. Pour s'assurer d'avoir une place, les organisateurs conseillent de prendre une réservation en ligne.

Les pics de visiteurs présents dans les halls seront indiqués pour mieux gérer les flux de personnes. Une application mobile a également été développée pour permettre aux visiteurs de faire leurs achats en ligne et ainsi réduire le nombre de personnes physiquement présentes.

