La Relance Éco : la fréquentation des salles de fitness repart à la hausse

Depuis le 4 juin dernier, la salle de fitness tenue depuis 4 ans par l'ancien joueur professionnel et gardien de but de la Berri, Vincent Fernandez a rouvert ses portes. 70% des clients sont de retour. Les autres sont attendus dès le mois de septembre.

Pour ceux qui ont encore peur, ce qui est légitime vu l'ampleur de la crise sanitaire, sachez que vous pouvez entrer sans aucune inquiétude dans les salles de sports. Vincent Fernandez, le gérant, nous explique comment ça se passe une fois que vous poussez la porte de Form and fitness, salle de sport du Poinçonnet : "Vous arrivez avec votre masque. Vous le conservez jusqu'au vestiaire, et une fois que vous êtes dans la salle que vous avez sélectionnée, vous pouvez l'enlever." La distanciation est respectée. Par exemple, cinq membres au maximum sont autorisés dans les petites salles. Les machines ont été espacées, du gel hydroalcoolique est à votre disposition bien sûr et le marquage au sol en ce qui concerne l'entrée et la sortie de l'établissement est bien visible.

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition © Radio France - Sylvain ROGIE

Mais alors tous les appareils sont désinfectés ? Et bien oui car c'est à vous de le faire comme le précise Vincent Fernandez : "On remet à chaque utilisateur une micro-fibre ainsi qu'un spray désinfectant qu'il va utiliser tout au long de sa séance, ce qui veut dire qu'il ne sera pas touché par un autre utilisateur. Ensuite nous avons mis ne place une plate forme de réservation pour gérer le flux de clients, pas plus de 50 clients en même temps par créneaux horaire."

Des plexiglass ont été installés dans la salle de cardio © Radio France - Sylvain ROGIE

Enfin, économiquement, les salles de fitness dans leur ensemble ont souffert. Pour le moment 70% de la clientèle est revenue. Vincent Espère que les 30% restant reviendront dès le mois de septembre. Vue les mesures sanitaires mise en oeuvre, les clients devraient revenir sans appréhension. C'est en tout cas ce qu'espère Vincent Fernadez et ses quatre salariés.