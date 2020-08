La relance éco : La Goguette, un nouveau tiers-lieu éco-responsable à Clermont-Ferrand

La Goguette ouvrira ses portes le week-end du 28 août dans le quartier de la gare à Clermont-Ferrand. Cours de sport, ateliers artisanaux et restauration sur place : tout est prêt pour accueillir les petits et les grands dans la convivialité !

A La Goguette, on pourra se restaurer, échanger, apprendre à travailler le bois, prendre des cours de dessin ou faire du yoga... Beaucoup de services sont proposés dans ce tiers-lieu coloré situé dans le quartier de la gare à Clermont-Ferrand.

Laura Bossé et Jonathan Biancolin sont à l'origine du projet, qu'ils mènent depuis 2 ans déjà. "Nous avons décidé de l'appeler La Goguette parce que ça signifie le regroupement d'une petite communauté pour un événement festif. Ça correspond à notre philosophie de vouloir garder cet aspect taille humaine et parler de sujets sérieux, tout en gardant ce côté festif et convivial."

La Goguette est avant tout un lieu d'échange axé sur l'environnement : "Au début nous voulions proposer un espace où les générations peuvent se re-rencontrer. Pour cela, nous organisons des activités manuelles. On parle aussi environnement parce que c'est la ligne directrice de toutes les activités." explique Laura Bossé. D'ailleurs, le lieu d'y prête bien. "Les précédents occupants faisaient aussi de l'éducation populaire. Ce qui est sympa c'est que l'on continue à faire vivre cet endroit comme ça l'était auparavant mais en apportant d'autres choses. C'est une suite." renchérit Jonathan Biancolin.

Un atelier pour apprendre à travailler le bois est mis en place à La Goguette. © Radio France - © Emma Saulzet

Produits locaux et responsables

Côté restaurant, on pense local et responsable. Le chef cuisinier Simon Deguirard vient tout juste de prendre ses fonctions à La Goguette. "L'idée c'est de travailler avec les producteurs locaux. On va essentiellement chercher des produits de la région. On essaie d'avoir le moindre impact écologique possible."

A l'extérieur, plusieurs potagers ont été construits et les tomates commencent à rougir. Le tiers-lieu souhaite cultiver ses propres produits. "Il y a plusieurs potagers de légumes et d'herbes aromatiques. Je me servirai petit à petit, je vais rester raisonnable et laisser pousser pour à terme, pourquoi pas, devenir autosuffisant."

Festivités le week-end du 28 août

La Goguette ouvrira ses portes le 28 août à l'occasion d'un week end d'inauguration. Des projections cinématographiques, un concert et un loto solidaire sont prévus durant ces trois jours, ainsi que plusieurs ateliers et un brunch le dimanche. "Nous avons déjà des intéressés, nous espérons qu'il y aura du monde !" s'exclame Laura Bossé.

Les réservations sont possibles sur le site internet la-goguette.com. Toute la programmation est disponible sur la page Facebook de La Goguette.

La Goguette est située au 61 avenue de l'Union Soviétique, à Clermont-Ferrand.

Emma Saulzet