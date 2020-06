"La Relance Éco" : La Guinguette de Belle Isle a besoin de soleil pour se remettre de la crise

Tous les bars et restaurants ont subi de plein fouet la période de confinement, mais c'est encore plus vrai pour ceux qui ont une activité très saisonnière. C'est le cas de la Guinguette de Belle Isle à Châteauroux, qui réalise une très grande part de son chiffre d'affaires entre avril et septembre, lorsque les beaux jours attirent du monde autour du lac. Autant dire que la moitié de cette période est perdue. "On avait un thé dansant tous les dimanches, on organisait des soirées, des concerts, on avait une bonne activité, depuis le Covid on est privé de tout cela, donc on s'inquiète un peu" explique le gérant Joël Mahéo. Habituellement à cette période de l'année une vingtaine de personnes travaille à la Guinguette, essentiellement des saisonnier. Ils sont une dizaine pour le moment. "Là on est à 30% de notre activité habituelle donc on ne peut pas se permettre de prendre autant de monde. Donc on reprend les saisonnier fidèles, et on espère qu'avec les beaux jours on pourra renforcer les effectifs.

Une activité très dépendante de la météo

Les beaux jours, c'est précisément le sujet qui fâche ces jours-ci. La Guinguette est particulièrement dépendante du soleil, qui attire les familles et les promeneurs autour du lac et sur sa terrasse. Depuis la reprise le 2 juin, il s'est montré globalement assez discret. "On sent que les gens ont besoin de sortir et de prendre l'air, et dès que le soleil est là on a du monde. Il y a toujours les craintes et les peurs de certains mais globalement les gens commencent à fréquenter de nouveau les bars et les restaurants. Quand la météo sera de notre côté, les gens vont revenir."