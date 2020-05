La relance éco : la lente reprise de l'emploi en interim dans les Pyrénées-Orientales

C'est un secteur dans lequel on a pu constater en direct l'impact économique de l'épidémie de Covid-19. "Dès la première semaine de confinement, on a enregistré une baisse d'activité de l'ordre de 60 à 70%" explique Kévin Goubert, le responsable développement du groupe Adequat en Languedoc-Roussillon. "Certaines branches ont pu continuer a travailler, notamment dans l'agroalimentaire et la logistique, mais pour le reste, la baisse a été très sensible".

Face à cet arrêt brutal et soudain, les agences de travail temporaire ont dû s'adapter. "La quasi-totalité des permanents à été placé en télétravail et on a privilégié la flexibilité et l'agilité en maintenant la qualité des services" juge Kévin Goubert. "Nos agences sont toujours fermées au public, mais on reçoit nos intérimaires sur rendez-vous en respectant les gestes barrières."

Depuis le 11 mai dernier et le déconfinement, l'activité repart très progressivement. "Dans le BTP, on espère retrouver des plannings similaires à l'avant-Covid au 1er juillet."

Réécoutez l'interview de Kevin Goubert.