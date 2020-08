La relance éco : la librairie La Licorne a su attirer une nouvelle clientèle à Aubusson

La librairie La Licorne a su s'adapter pendant le confinement. Sa gérante, Françoise Vissérias, a mis en place des livraisons de livres dans la boulangerie d'Aubusson et chez les particuliers les plus isolés. Depuis le déconfinement, les lecteurs sont nombreux à se présenter dans sa boutique.

Le confinement a été synonyme de changements pour la librairie La Licorne, à Aubusson. Rapidement, sa gérante Françoise Vissérias, a proposé à ses clients de lui passer commande via les réseaux sociaux et de se faire livrer dans la boulangerie de la commune, ou chez eux pour les clients les plus isolés. Depuis qu'elle a rouvert, la boutique voit passer de nombreux lecteurs. Elle a même modifié son amplitude : c'est désormais ouvert du lundi au dimanche !

"Les clients pouvaient continuer d'acheter du pain pendant le confinement !". L'idée a sonné comme une évidence pour Françoise Vissérias, qui a proposé à la boulangerie La Noisettine de permettre aux clients de récupérer leurs livres dans la boutique. Pour le faire savoir, la gérante de la librairie a placardé des affiches sur la devanture de son magasin, et publié des messages sur les réseaux sociaux. Résultat, de nouveaux clients sont venus à elle. "Notamment des personnes venues se confiner en Creuse, qui sont restées après le confinement", précise la libraire.

Une fois la France déconfinée, la clientèle était au rendez-vous. Certains clients sont même revenus, "après avoir été incapable d'ouvrir un bouquin, trop inquiets de la situation sanitaire du pays", précise Françoise Vissérias. "Ils ont eu besoin d'ouvrir de nouveaux livres, de s'évader dans les romans", constate-t-elle. Mais l'histoire n'est pas si rose : les pertes financières sont bel et bien là, avec l'annulation des salons et des commandes d'établissements scolaires ou de bibliothèques notamment.