La relance éco : la librairie le Neuf à Saint-Dié compte sur ses clients pour se redresser et se réinventer

C'est un soulagement pour Olivier Huguenot. Le gérant de la librairie Le Neuf à Saint-Dié-des-Vosges appréhendait la réouverture. Finalement tout s'est bien passé. "On a rouvert lundi dernier à 14h, raconte le co-président de l'association des libraires indépendants. Bien sûr, on était heureux de revoir nos clients. Mais il y avait aussi une certaine appréhension. Tout compte fait, on a été agréablement surpris. Les consignes sanitaires ont été respectées et les gens étaient très contents de nous revoir."

"Le rebond de l'épidémie serait une catastrophe"

Gel, masques et fléchage au sol, les clients (pas plus de huit en même temps dans le magasin), jouent le jeu de la distanciation. "Économiquement parlant, et d'un point de vue sanitaire évidemment, on ne peut pas se permettre un rebond de l'épidémie, déclare-t-il. Nous avons été soutenus pendant ces deux mois de confinement, mais aujourd'hui beaucoup de libraires restent dans le rouge. Ils attendent d'autres soutiens. Évitons absolument le rebond. Si vous respectez les consignes et les deux trois mesures simples, ce sera très bien. Déjà que certaines librairies, j’espère le moins possible, vont tomber... Je vous le dis, le rebond serait une catastrophe."

En plus des différentes mesures de soutien aux entreprises, les librairies de la région peuvent compter sur un nouveau coup de pouce financier. L'État, la région Grand Est et le Centre national du livre lancent un plan d'aide pour la réouverture des librairies en Lorraine. Concrètement, il s'agit d'un chèque de 1.000 euros pour investir dans des équipements. Un autre jusqu'à 3.000 euros pour acheter des livres neufs, dont une partie issue de la production régionale.

Un plongeon du chiffre d'affaires

Pour autant, l'horizon est loin d'être dégagé pour la librairie le Neuf. Les pertes financières, les avances de salaires et un emprunt de 80.000 euros obscurcissent toujours le ciel déodatien. La boutique a perdu 40% de chiffre d'affaires au mois de mars. C'est un plongeon de -86% au mois d'avril.

Les sept salariés ont été au chômage partiel pendant toute la période du confinement. "On a également procédé à des reports de charges et de fournisseurs, mais il va bien falloir les payer, prévient le libraire. D'ici le 31 décembre, ça va être difficile !"

Des clients solidaires

Heureusement, Olivier Huguenot peut compter sur ses clients. Les commandes sur Internet, lancées pendant le confinement, se poursuivent. Un nouveau système de bons d'achats solidaires a également permis de soutenir les finances à hauteur de 9.000 euros. Sans oublier les dons à l'Association des Amis du Neuf : une avance de trésorerie vitale pour tenir jusqu'au redémarrage.

"Vous savez, les clients ont un besoin de livres mais ils ont aussi envie de nous soutenir, reconnaît Olivier Huguenot. Ils nous disent, ne vous inquiétez pas, on est là et on viendra plus que d'habitude. Tous ces gens-là sont décidés à venir, à nous aider, à continuer à lire."

"Valoriser les circuits-courts de l'édition"

Continuer à lire et vendre autrement. Pour Olivier Huguenot, ce déconfinement est l'occasion de développer de nouvelles façons de travailler. Par exemple, le libraire souhaite mettre en avant des petites éditions, notamment régionales. "C’est ce à quoi nous aspirons, déclare le Vosgien. Réinventer notre façon de travailler, de vendre des livres. J'aimerais participer à une meilleure sélection, faire vivre le fonds de notre librairie, donner plus d’espace à la petite et moyenne édition de qualité, à l’édition locale aussi ! Je souhaite valoriser les circuits courts en quelque sorte."

La librairie réfléchit également à de nouveaux projets adaptés aux règles sanitaires, avec pourquoi pas des initiatives en plein air, ou encore des rencontres littéraires en direct sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas, Olivier Huguenot est intéressé. D'ailleurs, il le fait savoir sur la Page Facebook de sa boutique : "Mettre à profit ce temps d'arrêt historique pour se repenser," et écrire une nouvelle page de son histoire.