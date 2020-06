"La relance éco" : la location de vélos longue durée explose chez O2 Fleet Services

Pour une société créée fin 2019, la crise sanitaire et le confinement auraient pu être fatals. Au contraire, cela risque bien d'être une véritable aubaine pour O2 Fleet Services. Depuis le déconfinement, le vélo a en effet le vent en poupe. Et cette société de location longue durée de vélos électriques (vélo de ville, VTT, VTC, speed bike...) à destination des entreprises et des professionnels croule sous les demandes. Conséquence : la plateforme logistique basée au Mans, où transite tous les vélos, tourne à plein régime.

"Nous sommes plutôt sollicités par de grandes entreprises qui ont des problématiques de plan de déplacement, qui veulent inciter leurs salariés à opter pour les mobilités douces et qui veulent des vélos tout de suite maintenant", explique le président, Frédéric Dumas. Deux options : soit l'entreprise loue une flotte de plusieurs dizaines de vélos qu'elle met à disposition de ses salariés. Soit le salarié signe en son nom un contrat de location et s'arrange avec son employeur pour une éventuelle prise en charge.

Deux révisions par an, sur le lieu de travail

Les contrats de location sont signés pour deux ou trois ans, avec prise en charge par O2 Fleet Services de la maintenance et de l'entretien : "Généralement, on fait deux révisions par an, sur le lieu de travail, souligne Frédéric Dumas, nous prenons également en charge le renouvellement des pièces dans le cadre d'une usure normale." A l'image du système de "leasing" dans le monde automobile, à l'issue du contrat, le salarié (ou l'entreprise) peut soit acquérir le vélo, soit repartir sur un nouveau contrat, avec un vélo neuf.

Egalement basée au Mans, la maison mère de cette société, 2R Fleet Services, proposait depuis huit ans de la location longue durée de scooters et de motos à destination des entreprises. Le monde d'après aura donc permis à sa petite sœur de passer à la vitesse supérieure.