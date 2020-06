La relance éco : la magasin Plein Air à Vesoul compte sur la chaleur pour relancer les ventes

C'est un des commerces les plus anciens de Vesoul et son gérant, Jean-Paul Bresson, est derrière le comptoir depuis 53 ans. Quand il parle de son magasin Plein air, le gérant utilise le mot "usine", tellement il y a d'articles différents en rayons : du matériel pour la pêche, pour l'extérieur, les feux d'artifice, ou les loisirs de plein air. Autant dire que le pic de chaleur annoncé ces prochains jours est une aubaine. "Je fais un métier d'été donc j'espère que ça va porter les ventes" confie Jean-Paul Bresson.

Pas de grosses difficultés financières

Comme tous les commerces, le magasin Plein air a fermé pendant deux mois, à cause du confinement lié à l'épidémie de coronavirus. Une situation inédite pour le patron, qui n'a jamais pris de vacances. "En 10 ans, j'ai dû prendre huit jours, pas plus... et là, je me suis retrouvé au repos forcé pendant huit semaines. Ça m'a fait tout drôle!" Officiellement en retraite depuis six ans, Jean-Paul Bresson continue pourtant de tenir sa boutique. "Comme je ne me prends plus de salaire, j'ai très peu de charges. Donc pour ma trésorerie, c'est passé comme une lettre à La Poste!" sourit Jean-Paul Bresson, loin des difficultés économiques de ces collèges commerçants... Pour autant, il tient à souligner qu'il n'a touché quasiment aucune aide.

