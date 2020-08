La relance éco : la Maison carne s'implante à Nîmes

Le restaurant-boucherie "Maison carne" ouvert fin juillet à Nîmes, tout à côté de Carré d'Art, est le troisième après ceux de Béziers et Barcelone, et un quatrième est en projet à Montpellier. "Soit vous venez au restaurant et on vous sert une côte de bœuf de 1 kilo avec son accompagnement" explique le patron Baudouin de Fougas, "vous la mangez seul ou avec d'autres personnes pour 29€, soit vous venez à la boucherie, vous choisissez votre côte de bœuf de 1 kilo que vous payez 20€ et vous la cuisinez vous-même".

"De la débrouille dans cette situation exceptionnelle"

Ce restaurant-boucherie obéit à un modèle économique explique Baudoin de Fougas : "taille de la ville, loyer, taille du local, nombre de clients possibles... ça a marché à Béziers et à Barcelone, donc ça peut marcher dans n'importe quelle ville française d'au moins 80.000 habitants". Et sur le retard de 3 mois pour cause de crise sanitaire ? "Les mesures du gouvernement et de la Région nous ont aidé. On a discuté avec les personnels, avec le propriétaire, avec les banques... c'est un petit peu de la débrouille quand même... mais c'est une situation exceptionnelle".

"Il nous faudra 2 ans pour amortir le choc du Covid-19"

Après 8 jours d'ouverture, Baudoin de Fougas respire un peu mais il sait que le chemin est encore long : "C'est une bonne ouverture, c'est un très bon début. Ça nous rassure un petit peu. On se dit que par la suite, on va réussir à récupérer cette situation-là. Si on lisse, si on est vraiment vigilant avec notre trésorerie, _sur 2 ans on réussira quand même à amortir le choc_. Honnêtement, dans la restauration, avec les masques et l'espacement des tables, il nous faudra 2 ans. Mais on y arrivera".