La relance éco : la maison de Colette rouvre ses portes ce jeudi à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Après plusieurs mois de fermeture, la maison natale de la romancière Colette est à nouveau accessible au public. A partir de ce jeudi, les visites s'effectueront uniquement les après-midis de 14 heures à 19 heures, jusqu'au dimanche. "C'est une réouverture prudente et modeste" selon le directeur Frédéric Maget, qui se réjouit néanmoins de pouvoir à nouveau accueillir les visiteurs.

Près de 100.000 euros de perte

Après plusieurs fois de fermeture en raison de l'épidémie, la situation de l'association des amis de Colette, gestionnaire de la maison, reste très fragile. "Les pertes ont été très importantes, on a un trou de près de 100.000 euros sur la période de fermeture" explique Frédéric Maget, le président de l'association et directeur de la maison de Colette. Mais l'équipe a pu compter sur la générosité des donateurs. "Les donateurs ont été plus nombreux en France et à l'étranger, bien sûr cela ne comble pas les pertes, mais cela permet de relancer la machine!" La maison de Colette a également bénéficié d'aides de la part de la région et du département de l'Yonne.

Réouverture progressive, masque obligatoire

Comme tous les établissements recevant du public, la maison de Colette doit s'adapter et trouver un équilibre. "On ne pourra pas accueillir autant de visiteurs que d'habitude" explique le directeur. Vingt personnes par heure pourront découvrir la maison natale de l'écrivaine, et ce, du jeudi au dimanche de 14 heures à 19 heures. "Les pièces de la maison sont petites, il faut donc faire attention". De plus, du début à la fin de la visite, le public, quel que soit l'âge, devra obligatoirement porter un masque.

C'est tout un village qui revit derrière la figure de Colette

Malgré ces conditions particulières et contraignantes, l'équipe de la maison de Colette est soulagée de pouvoir rouvrir. "Je pense que tout le monde dans la commune attend cela, économiquement la maison fait vivre beaucoup de restaurateurs et de commerçants. C'est tout un village qui revit derrière la figure de Colette". Avant de se déplacer à Saint-Sauveur-en-Puisaye, il est fortement conseillé de réserver par téléphone (03.86.44.44.05) ou directement en ligne.