"la relance éco": la Maison du tourisme du Ballon d'Alsace rouvre ses portes

La saison estivale est là, et les randonneurs se préparent à arpenter les sentiers du massif vosgien. Après un an de fermeture, la Maison du tourisme du Ballon d'Alsace rouvre ses portes aujourd'hui et jusqu'au 30 août prochain. Cette présence physique, permettra de diffuser toutes les informations utiles sur les activités autorisées mais aussi de découvrir un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Des visites guidées sont organisées pour des groupes de 10 personnes maximum dans le respect des mesures barrières.

Depuis des années la fréquentation des Ballons des Vosges et du Ballon d'Alsace est en hausse. 500 000 personnes recensées sur toute l'année dernière et plus de 200 000 rien que pour les mois d'été. La grande majorité des touristes sont des "régionaux" du Grand-Est mais aussi de Bourgogne Franche-Comté. Les allemands et les néerlandais sont les plus nombreux parmis les européens présents, devant les belges et les luxembourgeois.

Pour gérer les flux au sommet du Ballon d'Alsace cet été, les horaires d'ouverture de la Maison du tourisme ont été élargis. Tous les jours de la semaine sauf le lundi de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30. Les randonnées guidées sont à réserver sur le site ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr