La relance éco: la Maison Lafitte dans les Landes va pouvoir exporter son foie gras en Chine

La Maison Lafitte qui fête ses 100 ans cette année vient d'obtenir l'agrément pour exporter son foie gras en Chine. Une aubaine en pleine crise sanitaire alors que l'entreprise, dont le siège est à Montaut dans les Landes, a vu son chiffre d'affaire chuter ces derniers mois, très impactée par les difficultés dans le secteur de la restauration. Pour son directeur général Fabien Chevalier c'est le fruit de 9 ans de travail et ça tombe à point nommé. Il faut dire que c'est toute la filière canard qui souffre en ce moment et les entreprises comme les producteurs sont obligés de trouver de nouveaux marchés et de s'adapter à cette situation inédite. Difficultés pour écouler la marchandise, difficultés à l'export, la Maison Lafitte (production label rouge) tire donc son épingle du jeu et espère exporter son foie gras dans les prochains jours. Une belle victoire pour cette entreprise fleuron de la gastronomie landaise qui n'a pas réduit sa production cette année soutenant ainsi ses producteurs et qui est parvenue à minimiser ses pertes.

Le foie gras de la Maison Lafitte - Crédit photo : Studio Prigent, Styliste Carole Pillet

