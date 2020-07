La relance éco : la manufacture Pinton prévoit l'ouverture de deux autres show-room

"Nous attendons, comme toutes les entreprises, la relance économique, annonce en préambule Lucas Pinton, le patron de la manufacture Pinton, à Felletin. Depuis juin, les commandes reviennent, mais elles ne sont pas au même niveau qu'avant le covid-19. On attend impatiemment cette reprise économique en septembre, bien que certains indicateurs, comme la reprise de l'épidémie, nous fassent un peu peur. Mais on reste optimistes."

Pendant la crise, la manufacture a répondu aux demandes des collectivités et a confectionné de nombreux masques. "C'était une opportunité économique", reconnaît Lucas Pinton. Une opportunité qui a permis de maintenir l'entreprise à flots et d'envisager de poursuivre l'investissement et le développement économique de la manufacture. L'ouverture d'un show-room est prévu à Nice, au mois d'octobre. L'an prochain, un autre show-room devrait également voir le jour outre-Atlantique. "Tout cela, ce sont des accélérateurs qui nous permettent de faire rayonner la tapisserie et notre savoir-faire", précise Lucas Pinton.