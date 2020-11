La nouvelle éco : la marque "Je vois la vie en Vosges" fête ses 10 ans

La marque "Je vois la vie en Vosges" fête ses 10 ans. Ce qui était au début une campagne de communication auprès des acteurs économiques notamment touristiques nationaux et européens, est devenue un "Made in Vosges" au service des entreprises et du savoir-faire local.