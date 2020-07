La Relance Eco : la menuiserie Fresard à Pont-de-Roide dans le Doubs fabrique le podium présidentiel

La dernière commande de la menuiserie Fresard est exceptionnelle, l'entreprise a reçu une commande de l'Elysée pour confectionner un podium en bois sur lequel Emmanuel Macron prononcera un discours ce lundi 13 juillet à l'occasion de la Garden Party au Ministère des Armées.

Le patron de la menuiserie Jean-Luc Fresard, raconte : "C'est un contact, d'une personne qui travaille dans l’événementiel à Paris qui m'a proposé de fabriquer un podium présidentiel. J'ai dit oui !"

Il n'est pas le seul à travailler sur cette estrade qui mesure six mètres de long, par quatre de large et cinq de haut. La société "Est Evénement" de Baume-les-Dames, s'est chargée de fabriquer la structure en aluminium. "Nous, on vient coiffer cette structure en aluminium avec des panneaux en bois aggloméré et contreplaqué. Après, une fois que tout est en place, vous avez une autre entreprise qui couvre l'ensemble de toile PVC blanche."

Une semaine de fabrication

La fabrication du podium a nécessité le travail de deux personnes pendant une semaine à temps plein. C'est la deuxième fois que Jean-Luc Fresard est chargé de cette mission : "La première fois, l'an dernier, nous avions moins d'une semaine pour la conception, la réalisation et l'installation du podium présidentiel. La seconde, on a eu un tout petit peu plus de temps vu qu'on a récupéré ce que l'on avait fait l'année passée". Pour permettre la distanciation sociale, la structure a été agrandie d'un mètre.

Une commande de plusieurs milliers d'euros

Jean-Luc Fresard, ne veut pas donner le montant exact mais, il l'affirme une telle commande "se chiffre à plusieurs milliers d'euros." Un appel d'air en période de crise ? "Pas-du-tout", selon le patron. Pendant le confinement il a pu continuer à travailler, alors pour lui, "la crise, ça va, pour le moment. .J'ai toujours eu des travaux à réaliser. J'ai des clients qui étaient compréhensifs et on a pu travailler chez eux".

Seul l'approvisionnement en matériaux a été impacté par le coronavirus : "les grosses sociétés ont fermé, donc il fallait se débrouiller avec les moyens du bord, avec les stocks que l'on avait à l'atelier", détaille, le menuisier. En conséquence, certaines commandes ont été décalées dans le temps. Résultat, depuis la fin du confinement, la menuiserie se retrouve avec une surcharge de travail. "On fait des journées à rallonge", explique le patron, un peu fatigué.

Jean-Luc Fresard ne se plaint pas, son carnet de commandes est plein pour les prochains mois.

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?