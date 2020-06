La relance éco : "La menuiserie Parentissoise" a pu maintenir son activité en atelier

Installée sur la commune de Parentis en Born dans le nord des Landes depuis 3 générations la Menuiserie Parentissoise est à l'écoute et au service des particuliers, des professionnels et des institutionnels. Pour tous vos travaux de menuiserie, la pose d'ouvertures (portes, baies vitrées, fenêtres, volets roulants et battants), ainsi que pour vos agencements intérieurs de placard, bibliothèque, dressing etc........ la Menuiserie Parentissoise vous apporte les solutions que vous recherchez.

La Menuiserie Parentissoise a maintenu son activité durant le confinement

Durant le confinement, la Menuiserie Parentissoise a arrêté de réaliser des chantiers mais a maintenu son activité en atelier. Une organisation qui lui a permis de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale entre les employés.

L'activité n'a pas repris à la normale depuis le 11 mai. Eric Audrain, gérant de l'entreprise espère pouvoir reprendre les chantiers dans quelques semaines.