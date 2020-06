La relance éco : la métropole du Grand Nancy lance sa plateforme de e-commerce

A partir du jeudi 4 juin, les Nancéiens peuvent soutenir leurs commerces de proximité tout en restant chez eux. En effet, la métropole vient de lancer officiellement sa plateforme de e-commerce, qui regroupe pour l'instant une cinquantaine de commerçants et propose près de 200 produits. Le consommateur a la possibilité d'acheter en ligne, se faire livrer ou le récupérer en magasin.

Déjà 200 produits disponibles

"L'idée de soutenir les commerces de proximité, on l'a tous dans la tête, explique François Werner, vice-président de la métropole du Grand Nancy. Après la crise que l'on vient de traverser, plus encore qu'avant, il y a un retour à l'authentique, au plus proche. Cette plateforme de e-commerce va offrir au consommateur un service supplémentaire pour consommer de façon plus simple et plus pratique".

Cela a été pensé pour la petite mamie qui veut une tranche de jambon, une baguette et un macaron et qu'elle ne paye pas trois fois dix euros de livraison - Sylvain Musquar

Cette plateforme n'a pas la prétention de dépasser les géants de la vente en ligne, mais de permettre aux commerçants de proximité de négocier le virage du numérique. "Cela reste un complément, ajoute le pâtissier Sylvain Musquar. Il ne faut pas en attendre des miracles, et ça ne nous permettra pas de rattraper toutes les pertes accumulées durant les différentes crises. Les différents épisodes de grèves, des gilets jaunes ou le confinement ne font que profiter au e-commerce. Et nous on ne veut pas être les laissés-pour-compte."

"Prendre le train en marche"

Sylvain Musquar, François Werner et les autres acteurs du projet espèrent que de plus en plus de commerçants rejoindront la plateforme dans les semaines à venir. "Ce site n'est pertinent que s'il y a une grande offre", ajoute Sylvain Musquar. "Plus l'offre sera vaste, plus le succès sera au rendez-vous", renchérit François Werner.

Jusqu'en décembre, les droits d'inscription sont gratuits pour les artisans. La métropole a investi près de 37 000 euros dans la création de cette plateforme, hors taxe.