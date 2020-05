La relance éco : la micro-brasserie Terra Comtix compte sur l'ouverture des bars pour limiter la casse

Avec la fermeture des bars et des restaurants, le 15 mars à minuit, les brasseurs ont été touchés de plein fouet par le confinement. L'entreprise Terra Comtix, basée à Mamirolle dans le Doubs et qui produit la "Trobonix", fait partie de ces micro-brasseurs qui ont une épée de Damoclès sur la tête. "Pendant le confinement, _on a fait seulement 25% du chiffre d'affaires prévu_. Donc oui, ça fait mal", raconte Myriam Gay, gérante de la brasserie.

Le déconfinement pour se refaire

Depuis deux semaines et le début du déconfinement, "ça ne reprend pas comme ça devrait reprendre. En tout cas la reprise est lente", confie Myriam Gay. Résultat, les entrepôts de la micro-brasserie sont pleins. "Pendant le confinement, quasiment personne n'a consommé d'alcool. On avait préparé beaucoup de fûts pour les fêtes de la bière et les festivals, et là ils nous restent sur les bras pour le moment."

On est sur une année blanche.

Résultat l'entreprise a du s'adapter en mettant une partie des employés au chômage partiel. La brasserie a mis en place un service de livraison à domicile pour limiter la casse. Pendant le confinement la brasserie a également noué de nouveaux partenariats avec des maraîchers ou des producteurs de viande par exemple, des partenariats qui continueront d'exister même après la crise. Malgré tout la directrice de la micro-brasserie estime que l'année sur le plan économique est terminée : "On est sur une année blanche", estime Myriam Gay mais pas question d'arrêter. "La brasserie est en bonne santé, elle devrait survivre mais il faut que les franc comtois consomment local. "Buvez de la bière artisanale et locale et laissez tomber l'industriel" : c'est l'appel de Myriam Gay

La brasserie Terra Comtix a été fondée en 2009. © Radio France - DR

Un secteur sinistré

Avec le confinement, les ventes d'alcool ont baissé de 35%. De son côté, président du syndicat des brasseurs indépendants, Jean-François Drouin estimait en avril dernier, "qu'une brasserie sur trois était en danger" avec la crise du coronavirus.

Un vrai danger pour plusieurs micro-brasseries dont celle de Myriam Gay, malgré les aides du gouvernement perçues par Terra Comtix.