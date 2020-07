La relance éco : la miellerie de Saint-Sylvestre doit écouler des tonnes de miel

La récolte du printemps est tombée en plein confinement. Ce qui a freiné voire mis à l'arrêt la commercialisation des pots de miel. Présent habituellement sur la place Marceau à Limoges le samedi matin, Eric Chabroullet a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il essaie par tous les moyens de relancer son activité, autre que par la vente directe "car elle a ses limites". Privé de foires d'été, notamment en région Parisienne qui lui permettait d'écouler une bonne partie de ses 8 tonnes de miel récoltés sur l'année; l'apiculteur recherche déjà des marchés d'automne pour vendre ses stocks : "j'ai la chance d'avoir du miel, car je peux le conserver et le vendre plus tard".

Eric Chabroullet a pu s'en sortir grâce à ses reventes de miel dans Les Vergers de l'Aumaillerie à Tersannes, dans les boulangeries à Bonnac-la-Côte, Limoges, Ambazac et la Maison du terroir au Dorat où la livraison à domicile de son miel a très bien marché. Mais depuis le déconfinement, la livraison à domicile est totalement à l'arrêt, alors l'apiculteur a déjà pris les devants : "je vais diminuer la mise en pot et vendre plus de miel en fûts. Je compte sur les établissements Michard et d'autres grossistes pour acheter des fûts de 300kg", explique l'apiculteur.

Les marchés d'été qui réunissent producteurs fermiers et artisans du 24 et 25 juillet puis du 28 et 29 août, place de la République à Limoges sera sa "première grosse manifestation depuis le déconfinement". Installé depuis 25 ans, l'apiculteur se dit confiant et soutien surtout les jeunes installés, sans trésorerie, qui doivent "particulièrement souffrir après la crise".