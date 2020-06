La relance eco : la Mission locale de Clermont soutient les jeunes, plus durement touchés par la crise

L'an dernier, la Mission locale de Clermont Métropole a accompagné 4754 jeunes. Aujourd'hui, les nouveaux protocoles sanitaires obligent à réduire l'accueil physique et les prises de rendez-vous, mais le directeur, Guy-Joël Reboisson, constate que la demande est là : "_On a plus de mineurs_, on se dit que c'est probablement dû au fait que beaucoup ne reprennent pas physiquement l'école et donc ils commencent des recherches d'alternance, d'emploi pour l'année prochaine."

Guy-Joël Reboisson, directeur de la Mission locale de Clermont Métropole. Copier

Il reconnaît aussi que la crise économique qui suit la crise sanitaire va toucher plus durement les jeunes. "Quand le chômage augmente, le chômage des jeunes augmente en général un petit peu plus puisqu'ils ont moins d'expérience, si une entreprise doit licencier, elle licenciera les moins anciens dans l'entreprise, et en tout logique, c'est les jeunes."

Peu d'offres d'emploi

Responsable emploi de la mission locale de Clermont, Carole Nouhen se souvient qu'à la sortie du confinement elle osait à peine relancer les entreprises, trop préoccupées qu'elles étaient avec leurs propres salariés en chômage partiel. "On a beaucoup travaillé avec les agences d'emploi, l'intérim. Il reste des missions dans le bâtiment, dans l'entretien, dans la restauration, petit à petit, on a deux-trois offres mais on n'a pas de recul sur les ouvertures et il n'y a surtout pas de perspective". La responsable emploi, se réjouit tout de même de voir revenir les offres en alternance, en revanche elle reconnaît qu'il sera difficile pour ces jeunes de trouver des jobs d'été.

Aide alimentaire pendant le confinement

Au-delà de l'emploi, la Mission locale accompagne aussi ces jeunes dans leur quotidien et la période du confinement a été difficile à traverser se rappelle la directrice adjointe, Catherine David . "Certains ont eu leur contrat de travail arrêté, d'autres étaient dans des dispositif et ils se demandaient, comme le dispositif s'arrêtait, est-ce qu'ils allaient avoir des ressources... Ressources qui étaient des fois les seules de la famille."

C'est là qu'il a fallu activer le réseau pour maintenir les aides financières, trouver pour certains de l'aide alimentaire.

L'attente d'un plan pour la jeunesse

Guy-Joël Reboisson rappelle que les moins de 25 ans n'ont pas accès au RSA. "On a des moyens de les aider avec le fonds d'aide aux jeunes, avec des dispositifs comme le Pacea ou la garantie jeune qui sont _des accompagnements financés par l'Etat_, pour lesquels on peut verser des allocations mais ça reste ponctuel."

Les missions locales attendent donc des moyens, pourquoi pas des contrats aidés ou encore des mesures pour l'apprentissage dans le plan pour la jeunesse que doit annoncer le président de la république le mois prochain.

Trouver un emploi : LA priorité pour 75% des jeunes

Selon une enquête des Missions locales Auvergne-Rhône-Alpes après le confinement,