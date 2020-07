La relance éco : la Nouvelle Miroiterie Landaise reprend une activité normale

La Nouvelle Miroiterie Landaise est spécialiste dans la découpe et le façonnage de produits verriers : portails, portes de garage, stores, pergolas, brise-soleil, voiles d'ombrage...

La Nouvelle Miroiterie Landaise est une société régionale dont l’activité se concentre sur le triangle Bordeaux - Pau - Bayonne.

Les activités principales de la Nouvelle Miroiterie Landaise sont :

la miroiterie (découpe à façon de verre et de miroir)

la menuiserie (aluminium & PVC)

la protection solaire (stores, pergolas, voiles d'ombrage, brise-soleil...)

la véranda

la fermeture (portails, portes de garage, volets...)

La Nouvelle Miroiterie Landaise s'est réadaptée et a réussi à trouver un nouveau rythme de croisière

Claude Pernin, gérant de la Nouvelle Miroiterie Landaise précise que cette période a été très compliqué à vivre. L'entreprise a dû apprendre à créer avec l'épidémie. Tout s'est arrêté d'un coup, et cela lui a permis de comprendre que son entreprise pouvait être menacé du jour au lendemain à cause d'un virus.

Aujourd'hui, la Nouvelle Miroiterie Landaise a repris son activité. Le niveau normal d'activité n'est revenu qu'à partir du 15 juin. Le temps de sécuriser les chantiers et de les mettre aux normes sanitaires.