La relance éco : la pierre de Massangis en plein développement grâce à Polycor

La société québécoise "Polycor" est leader de l'industrie de la pierre naturelle en Amérique du Nord. Elle a plusieurs site en France dont les carrières de Massangis (Yonne). Deux ans après l'acquisition de quatre carrières de calcaire de Rocamat en Bourgogne dont celle de l'Yonne , l'entreprise québécoise dresse un bilan positif de son intégration sur le marché français. Jonathan Cantin est le directeur France de Polycor.

Pourquoi investir un million d'euros sur le site de Massangis ?

Polycor a déjà investit deux millions d'euros en 2018 sur le site qui emploie une trentaine de salariés. Massangis est une carrière historique ou l'on produit annuellement plus de six mille mètres cube de pierre de qualité et nous avons aussi des co-produits que nous souhaitons développer.

Des débouchés importants existent-ils pour le site de l'Yonne ?

Oui, des débouchés environnementaux car nous voulons redonner à la pierre ses lettres de noblesse. En privilégiant ce matériau naturel au béton par exemple, cela permet d'éviter le rejet de 65 à 70% de carbone dans l'atmosphère.

Votre groupe Polycor est très présent en Europe et en Amérique du Nord. Le développement de vos carrières françaises est-il un enjeu ?

Le groupe, fondé au Québec en 1987, possède 50 carrières de pierre, dix-huit usines de fabrication et 1 200 employés, à travers le monde. On a une force de vente en France qui croit en ce projet. nous allons faire des tours en pierre de 30 étages de haut par exemple comme à Londres.

L’entreprise a su gérer la crise sanitaire ? Y a-t-il des perspectives de développement ?

On a la chance de travailler en extérieur donc nous avons pu rapidement répondre aux exigences de distanciations sociales et nous avons mis en place du télétravail pour le coté commercial.

