La relance éco : la pisciculture du Talbat à Chauvigny

L'exploitation qui élève des salmonidés pour l'empoissonnement et la transformation a eu très peur au début du confinement. Le gérant a craint devoir envoyer à l’équarrissage une partie de son cheptel. Il n'en est rien.

On prend ce matin des nouvelles de la pisciculture du Talbat à Chauvigny, l’un des plus gros élevages de poissons de la région. Son propriétaire avait fait part de son inquiétude quant à l’activité du site au début du confinement… Deux mois après, l’entreprise a retrouvé des couleurs. Le virage pris vers la transformation des produits sur place et la réouverture des plans d’eau a permis de reprendre une activité quasi-normale.

Chaque année, 55 tonnes de poissons sortent de la pisciculture. Pendant le confinement, les salariés qui sont restés à temps plein ont pu écouler quatre tonnes de salmonidés. Suffisant pour limiter la casse et reprendre depuis deux semaines une activité pérenne. Les prêts de l’Etat et le décalage des crédits pour six mois font dire au patron que "le pire est désormais derrière".

