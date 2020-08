La relance éco : la première cuvée d'un nouveau vignoble du Cantal

Sébastien Lavaurs a repris l'ancien vignoble de ses beaux-parents situé près de Montmurat (Cantal) en 2016. Il a replanté 3 hectares de vigne et son travail commence à porter ses fruits. Cette année, il sort sa première cuvée. "Je suis dans les anciens bâtiments de mon beau-père qui était agriculteur, dans lequel je fais actuellement des travaux. Je vinifie le vin directement ici. Au bout de 4 ans de travail, ça fait plaisir de voir que je peux produire du vin relativement bon puisque les gens en achètent et en reprennent."

Au domaine Les orchidées sauvages, tout est fait main. "Il n'y a pas de machines qui interviennent, j'utilise uniquement un tracteur pour retirer l'herbe. Je n'utilise aucun produit chimique pour désherber ou traiter la vigne."

Le domaine est situé à l'extrême sud du Cantal, à la frontière entre le Lot et l'Aveyron. _"_On communique beaucoup avec les autres vignobles. C'est vraiment un atout, on ne se sent pas concurrents les uns et les autres. On arrive à échanger, ça nous donne de la force et ça fait vraiment du bien."

Désormais, le vigneron souhaite se faire connaître des cavistes et des restaurateurs. Cette première cuvée a déjà fait succès. "Cette année c'était une petite production. Il y a à peine 1 400 bouteilles, mais elles sont assez vite parties. Il y a cet effet nouveauté et puis quelques personnes suivaient le projet depuis trois ans donc elles devaient attendre avec impatience la sortie de cette cuvée."

Sébastien Lavaurs espère agrandir son vignoble d'ici 2023 en plantant un cépage de Souvigny gris.

Emma Saulzet