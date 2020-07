La relance éco : la prime à la conversion, un vrai coup de pouce pour les concessionnaires automobiles

Depuis le 1er juin 2020, le gouvernement a lancé une prime à la conversion pour relancer le marché de l'automobile. Elle s'élève à 5 000 euros pour un véhicule électrique ou hybride, et 3 000 euros pour une voiture thermique, sous conditions de revenus. Une aide limitée à 200 000 véhicules, mais qui permet d'attirer de nouveau les clients chez les concessionnaires. Sébastien Marty, le responsable des ventes du concessionnaire Renault-Dacia à Saint-Étienne remarque un véritable "effet prime".

Sébastien Marty, responsable des ventes chez Renault à Saint-Étienne Copier

"Dès le lendemain de la publication du décret, on a eu une très forte affluence dans nos showrooms. On s'est rendu compte aussi d'une très forte demande sur internet. Il y a un réel intérêt des clients. Sur ce mois de juin, nous avons environ quadruplé les commande Renault chez les particuliers, et nous avons doublé les commandes sur la marque Dacia comparé à juin 2019."

Un coup de pouce après le confinement

"Cette prime nous a aidé à avoir ces résultats là, mais pas que. Nous avons fait une demande pour 140 primes à la conversion sur un total de 350 commandes. Le marché est donc bel et bien reparti. Ça reste compliqué sur le chiffre d'affaire à ce stade, on aura la réponse à la fin de l'année. Mais on était très incertains quand on a rouvert nos portes le 11 mai pour savoir si les clients seraient au rendez-vous ou pas. Il s'avère qu'ils le sont, donc tant mieux, ça présage de belles choses pour le futur."

Une prime plus élevée pour les voitures hybrides et électriques, mais les ventes restent minoritaires

"On a toujours une grosse demande sur le véhicule thermique. Malgré tout, cette prime nous a permis de développer un peu plus la vente de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Nous sommes à peu près à 25% des commandes sur cette gamme, alors qu'en temps normal cela représente 10 à 15% des commandes. Donc oui, ça nous a permis un peu de vendre des véhicules plus propres."

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h17 tous les jours sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

France Bleu Saint-Etienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?