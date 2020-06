"La relance éco" : les lissiers remettent les tapisseries sur le métier à l'atelier Robert Four d'Aubusson

L'atelier Robert Four est la plus importante manufacture d'Aubusson (Creuse). Après deux mois d'activités complètement interrompus à cause du confinement, elle a dû aménager les métiers de ses lissiers et lissières pour respecter les normes sanitaires.

Marie Catherine Chassin, responsable production à la manufacture, le confirme : "Les 27 salariés sur la production reviennent progressivement. On a dû prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaire, avec du gel hydroalcoolique partout." La manufacture n'impose pas à ses salariés de porter le masque, très compliqué à supporter quand on travaille sur une tapisserie pendant sept heures. En revanche, elle a trouvé une autre alternative : "Dans l'atelier de tissage, on a mis des parois en plexiglas entre les métiers, car ils sont très rapprochés", explique Marie-Catherine Chassain.

Dans ces conditions, le travail à plusieurs sur les tapisseries n'est plus possible. Forcément, la production prend un peu plus de temps, et la manufacture a dû informer ses clients du retard. "C'est embêtant mais on ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, ils sont très compréhensifs ! Ça nous fait chaud au cœur", reconnaît Marie-Catherine Chassain.

La quarantaine de vendeurs sur le terrain reprennent eux aussi du service. "Ils ont une petite mallette avec du gel et tout ce qu'il faut pour les mesures sanitaires. Ils sont aussi très bien reçus par nos clients", explique Marie-Catherine Chassain, qui regarde vers l'avenir avec optimisme.