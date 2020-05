"La relance éco" : la réouverture des boutiques du centre-ville de Clermont-Ferrand

La vie reprend peu à peu son cours dans les rues piétonnes et sur la place de la Victoire, à Clermont-Ferrand. Les commerçants ont rouvert leurs boutiques, heureux de relancer une activité au point mort pendant deux longs mois. Et même si la reprise se fait en douceur, ils y croient.

Une reprise timide

En ce lundi de déconfinement, la rue des Gras est calme. Calme aussi la place de la Victoire. Quelques badauds jettent un coup d'oeil sur les vitrines. Beaucoup prennent l'air, contents de circuler à nouveau librement en ville, mais ils n'ont pas forcément envie d'aller plus loin. L'heure du shopping n'est pas encore venue. Ghizlane Lantuejoul, gérante de la boutique "Strass", vend des bijoux et des sacs à main à quelques pas de la cathédrale. Ce lundi matin, elle n'a vu qu'une cliente et une autre en "repérage" :"C'est normal, je comprends, le virus circule toujours donc il faut faire attention. Je pense que ça va durer comme ça quelques temps. Il faut que les gens reprennent confiance, qu'ils n'aient pas peur de rentrer dans les magasins".

Des commerçants motivés

Un peu plus bas dans la rue, Christophe Saucet tient "Clermont Délices", une épicerie fine qui fait aussi confiserie. Ici, c'est le royaume des produis régionaux. Masque sur le visage, Christophe se dit content de retrouver son magasin, ses voisins, la rue en général. Il en appelle aux clients :"Qu'ils reviennent en centre-ville, qu'ils fassent travailler les boutiques pour recréer de la dynamique ! Deux mois sans chiffre d'affaire, sans aucun revenu, c'est dur. Les charges qui sont reportées, il faudra bien les payer. On espère que cet été on aura des touristes français, et que ça permettra de rattraper une partie de ce qu'on a perdu".

La cathédrale de Clermont-Ferrand dans le centre historique © Radio France - Emmanuel Moreau

Sur la place de la Victoire, Marie-Claire Dufour a ouvert sa boutique "Envie d'Intérieur" plus tôt que prévu. Habituellement, elle ne démarre la semaine que le mardi : _"Mais là, je ne voulais pas que les clients se cassent le nez sur une porte fermée. J'ai donc ouvert dés ce lundi matin, prête au rendez-vous. Parce qu'_on est content de retravailler quand même !"

Marie-Claire Dufour, qui est spécialisée en linge de maison et décoration, a profité du confinement pour mettre en place quelques nouveautés : _"J'ai refait mon site, j'ai instauré du click and collect, et les clients peuvent avoir des rendez-vous personnalisés aussi"_. Quand on l'interroge sur le confinement, elle soupire : "C'était long. Je pense que fin mai, on sera à moins 30 % sur l'ensemble de l'année. Il y a eu plein de choses qui nous ont aidés quand même. Par exemple, le chômage partiel. Nous on est huit au magasin, alors évidemment ça nous a permis de résister".

La vraie reprise, en ville, viendra sans doute avec la réouverture des bars et des restaurants et de leurs terrasses.