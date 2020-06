La relance éco : la réouverture des cinémas du groupe Kinépolis en Lorraine

La longue attente des fans de cinéma touche à sa fin. Partout en France, les salles de cinéma rouvrent ce lundi, après trois mois de fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus. En Lorraine, les cinq cinémas du groupe Kinépolis vont de nouveau accueillir les spectateurs. Interview de Sandrine Gremillet, responsable régionale pour le groupe Kinépolis dans la région Grand Est, qui compte cinq cinémas en Lorraine (Saint-Julien-lès-Metz, Thionville, Metz, Nancy et Longwy).

Comment cette réouverture va-t-elle se passer pour les spectateurs ?

La première chose à savoir c'est que le port du masque n'est pas obligatoire dans les cinémas Kinépolis, il est simplement recommandé comme dans la plupart des lieux qui reçoivent du public. Il le sera seulement dans l'espace confiserie pour des raisons d'hygiène. Dans les salles, ce que l'on met en place c'est qu'un siège à gauche et à droite de chaque réservation est bloqué informatiquement, donc si vous venez avec un ami ou en famille les sièges sont bien côte à côte. La capacité des salles est limitée à 50% par le protocole du gouvernement. Nous avons aussi adapté les horaires de nos séances pour étaler au maximum les flux de spectateurs, la durée entre les séances passe de 20 à 40 minutes.

Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en salles dès ce lundi ?

Nous avons six nouvelles sorties à partir de lundi,. Mon coup de coeur c'est l'Ombre de Staline, qui raconte l'histoire d'un journaliste britannique qui cherche à interviewer Joseph Staline. Nous avons également programmé des films qui avaient soufferts de la fermeture des cinémas au mois de mars, comme la Bonne épouse avec Valérie Lemercier ou le biopic sur De Gaulle avec Lambert Wilson. Ils avaient fait de très bons démarrages mais avaient été stoppés dans leur élan. Et puis, nous reprogrammons une série de films cultes comme Bohemian Rhapsody, OSS 117 et le Grand Bain., avec un tarif préférentiel.

