La relance éco : la reprise dans les entreprises iséroises est compliquée mais réelle selon la Direccte

France Bleu Isère : Jacques Muller, bonjour ! Vous êtes le directeur de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) en Isère. Comment s'en sortent les entreprises iséroises depuis le déconfinement ?

"Le département de l'Isère a été très fortement touché par cette crise sanitaire qui s'est rapidement accompagnée d'une crise économique. En Isère, nous avons traité, en 2019, 414 dossiers d'activité partielle et depuis le début de la crise sanitaire, 24.266 entreprises ont eu recours à cette mesure. Cela concerne au total 262.684 salariés. Depuis la 3e phase de déconfinement, nous notons un retour à une activité plus soutenue et régulière. Nous sommes aujourd'hui à 6.939 entreprises qui utilisent le chômage partiel donc un nombre en recul très net. Nous évaluons les conditions de reprise des entreprises, tout secteurs confondus, à environ 80% de l'activité qui était la leur avant le confinement, mi-mars. Mais nous restons à la fois vigilants et un peu inquiets sur les conditions de reprises à l'automne prochain."

Pourquoi êtes-vous inquiet ?

"Plus de 6.000 entreprises sont encore en activité partielle et rencontrent des difficultés, en particulier sur une période estivale qui n'est pas très propice à la charge de travail donc nous nous attendons un retour de l'activité complexe à l'automne. En Isère, nous avons un certain nombre d'entreprises, dont des grosses entreprises, qui sont confrontées à des problèmes de charges et d'activité qu'elles régulent par le recours à l'activité partielle, à des dispositifs d'aménagement du temps de travail ou encore au recours aux congés payés. Ce sont des dispositifs qui risquent de trouver leur limite si le volume d'activité venait à ne pas rebondir."

La Direccte en Isère a procédé à des contrôles dans les entreprises pour détecter les éventuelles fraudes au chômage partiel. Comment vous y prenez-vous ?

"Ces contrôles s'opèrent sur toute la période estivale, en juin, juillet et août. Un peu moins d'un millier de contrôles sont prévus en Isère. Nous avons déjà recensé 65 situations frauduleuses avérées."

Ce ne sont pas des erreurs, mais bien des fraudes ?

"Oui, ce sont clairement des situations de fraude, soit des fraudes à l'utilisation de numéro SIRET, à des utilisations de comptes bancaires ou encore des sociétés qui n'ont pas d'existence juridique mais qui ont recouru au chômage partiel, ce qui plaide pour cette démarche de contrôles, que les entreprises comprennent d'ailleurs relativement bien, il y a eu peu de contestation de cette démarche."

Jacques Muller, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Au revoir !

"Au revoir et bonne journée !"

