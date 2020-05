La relance éco : la reprise en douceur des marchés de plein air en Pays catalan

Invité de la "relance éco" ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon, le président du syndicat des commerces de marché en France Pays Catalan s'est réjouit du fait que les marchés alimentaires et non alimentaires étaient à nouveau autorisés sur le territoire. "Depuis le début du confinement, le nombre de chalands était limité, depuis le décret du 11 mai, il n'y a plus de restrictions sur le nombre de stands" a rappelé Bernard Dagan. Plusieurs communes préparent ainsi le retour de leurs marchés.

"Une libération sous contrainte"

Toutefois, le respect des distanciations sociales doit rester la règle avec une organisation adéquate. "C'est une libération sous contrainte et beaucoup de maires restent encore frileux" reconnait Bernard Dagan, inquiets pour les commerçants non-alimentaire "qui doivent pouvoir gagner leur quignon de pain."

La relance éco est à réécouter ici.