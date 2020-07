La relance éco : "la reprise est extrêmement bonne" pour la tannerie Gal de Bellac, en Haute-Vienne

Après la période du confinement, la tannerie Gal de Bellac, en Haute-Vienne, spécialisée dans le tannage végétal de peaux de bovins, reprend du poil de la bête! Désormais, le carnet de commandes se remplit, à tel point qu'il faut tenir la cadence pour satisfaire les clients.

Excellente reprise dans la sellerie

"Non seulement ça repart, mais il faut rattraper le temps perdu!" lance Nathalie Gal, patronne de la tannerie de Bellac. Depuis la reprise d'activité, les commandes se concentrent surtout dans la sellerie. "La reprise est extrêmement bonne dans l'équitation, _on travaille pour des fabricants français de selles très haut de gamme_" explique la gérante. Selon Nathalie Gal les gens ont désormais envie de s'orienter vers des choses plus proches de la nature. "Cela tombe bien car on fait parti de ce marché là, notamment avec l'équitation!".

En plus de la sellerie haute gamme, la tannerie Gal voit de plus en plus de demandes de la part d'artisans, désireux de relocaliser leurs achats en France. "On a par exemple des commandes d'artisans qui font des accessoires très précis, comme la briderie ou la ceinture".