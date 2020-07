La relance éco : la reprise "timide" du cinéma CGR de Beaune

Les exploitants de cinémas français sont inquiets pour les mois d'été. C'est aussi le cas du CGR de Beaune, qui a rouvert ses salles le 22 juin dernier. Mais "ça a repris timidement", explique Emilie Bruno, la directrice du cinéma : "le 22 juin, ça a été assez exceptionnel, puisque l'association cinéphile de Beaune s'est mobilisée pour que les spectateurs viennent les plus nombreux possible, autour du film "Radioactive". Et ensuite, ça a été assez calme, avec la reprise de l'école." Elle n'a pas encore fait le bilan des pertes, mais elle admet que "ça a été très compliqué".

"On comptait beaucoup sur Mulan"

Le principal obstacle à une franche reprise est le manque de nouveaux films à l'affiche. "On comptait beaucoup sur Mulan [le dernier film Disney] au mois de juillet, il est reporté au mois d'août (...) Il n'y a pas beaucoup de monde, donc forcément les distributeurs ne sortent pas leur film. C'est un cercle vicieux. On attend." Emilie Bruno compte aussi sur "Tenet" de Christopher Nolan et du dernier James Bond, "Mourir peut attendre", qui ne devraient pas être à l'affiche avant mi-août. Pour les productions américaines, les programmateurs français sont dépendants de la situation aux États-Unis, indique-t-elle : " Ce sont des sorties planétaires, on ne peut pas sortir un film dans un pays et pas dans l'autre, sinon le film est piraté".

La gérante mise sur les vacances et la sortie du film "Tout simplement noir" de Jean-Pascal Zadi, qui a fait un bon démarrage ce mercredi. Et elle rappelle que le cinéma propose des films sortis il y a plusieurs années, comme "Interstellar" de Christopher Nolan et "Les Apprentis" de Martin Scorcese. "Pour attirer du monde", l'établissement a aussi mis en place des offres pour les clients porteurs d'une carte de fidélité.

