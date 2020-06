"La Relance Eco" : la réserve de la Haute-Touche rouvre au public

Fermée depuis deux mois, la Haute-Touche rouvre ses portes au public. Comment la réserve zoologique, qui s'étend sur 500 hectares et abrite 1 500 animaux, a vécu le confinement ? Comment s'est-t-elle préparée à la reprise ?

Voilà deux mois que les 1 500 animaux de la réserve zoologique de la Haute-Touche n'avaient vu de visiteurs. Les portes du plus vaste parc zoologique français (500 hectares) vont donc rouvrir ce lundi 8 juin.

Deux mois d'inactivité

En raison de la situation sanitaire, la Haute-Touche a fermé pendant le confinement. La réserve zoologique a subi des pertes sèches : "heureusement nous sommes un parc public, nous fonctionnons sur nos budgets, donc même si les pertes ont été lourdes, il n'y a pas eu d'impact sur les équipes, si ce n'est les saisonniers qui n'ont pu commencer qu'après le déconfinement", explique le directeur Roland Simon.

Cinq soigneurs sont restés sur place pour s'occuper des animaux pendant le confinement © Radio France - Elodie Rabelle

Le parc était donc fermé au public, pour autant les équipes n'ont pas cessé de travailler : cinq soigneurs sont restés sur place pour prendre soin des animaux, le reste des équipes s'est mis en télétravail.

Rouvrir en respectant les règles sanitaires

La réouverture de la Haute-Touche sera progressive. Fort heureusement, la taille de la réserve permet largement de faire respecter la distanciation sociale. Certains lieux et certaines animations ne sont pas accessibles tout de suite tempère Roland Simon : "Pour des raisons de sécurité sanitaire, la boutique sera fermée, le service de restauration également mais nous mettrons en place une sandwicherie. Malheureusement certaines activités et animations de la Haute-Touche ne pourront pas se faire afin de ne pas créer d'attroupements."

La distanciation sociale sera appliquée dans la réserve © Radio France - Elodie Rabelle

Ce qui ne sera pas ouvert le 8 juin :

la nurserie des cistudes

la boutique

le goûter des lémuriens

le nourrissage des loups et des autres carnivores

Carnet Rose de la réserve

Pendant le confinement, la nature a repris ses droits à plus d'un titre. La végétation a continué de pousser et les animaux se sont reproduits !

Nous sommes heureux de compter environ 80 naissances pendant le confinement !"

Six louveteaux sont nés pendant le confinement © Radio France - Elodie Rabelle

Les louveteaux de la Haute Touche sont déjà très vifs - MNHN

Patrick Roux, éthologue de la Haute-Touche a eu le plaisir de constater que les animaux de la Haute Touche se sont bien portés pendant le confinement : "On a eu environ 80 naissances. Six louveteaux ont présenté leur museau hors de la tanière des loups de Mackensie. Deux mâles Takins de Mishmi sont nés. Les très rares bouquetins de Nubie, dont seulement 30 individus sont présents dans les parcs zoologiques d’Europe comptent également un jeune supplémentaire. Deux nouveaux jeunes (mâle et femelle) enrichissent _le troupeau de bouquetin du Caucase. Nous sommes heureux aussi de compter de nouveaux oiseaux._"

Des cervidés au Parc zoologique de la Haute Touche © Radio France - Elodie Rabelle

D'autres naissances sont scrutées de près par les équipes de la réserve : notamment celle d'un bébé panda roux en juillet !