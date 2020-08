La relance éco : la ruée vers l'or en Alsace

Dans son petit bureau de la place Kléber, Marine (elle n'a pas souhaité communiquer son nom de famille pour des raisons de sécurité), responsable de l’agence du Comptoir national de l’or à Strasbourg, enchaîne les rendez-vous. "On a eu beaucoup de demandes, des gens qui avaient besoin de diversifier leurs placements, explique-t-elle, et d’autres qui ont vu que le cours de l’or avait augmenté ont souhaité vendre leur or car c’est le moment opportun."

Avec la crise économique due au coronavirus, beaucoup de Strasbourgeois ont décidé d’acheter de l’or. Un investissement qui leur permet de se rassurer : "Le cours de l’or, c’est un peu le trouillomètre, explique Marine, dès qu’il y a un climat d’insécurité, les gens ont besoin d’avoir quelque chose de sûr, de tangible. C’est un peu comme les personnes réticentes à utiliser une carte bleue : elles préfèrent avoir des billets."

Sécuriser son patrimoine

Depuis le mois de mars et encore plus avec le déconfinement mi mai, le nombre de clients pour la vente et l’achat a explosé. Marine confirme : "En général, on est à une dizaine de personnes par jour, et ce chiffre a doublé ! La majorité souhaitait investir et sécuriser son patrimoine."

Avec les retombées économiques du confinement et un cours de l’or qui reste élevé – le lingot d’un kilo d’or est estimé à 55 130 €, contre 29 500 € en 2010 – les agences d’achat et de vente d’or estiment qu’elles ont de beaux jours devant elles.

